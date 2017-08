Die Feuerwehr hat am Freitag in Groß Woltersdorf (Prignitz) ein Kinderferienlager evakuiert. Am Morgen habe ein 14 Jahre altes Mädchen in dem Zeltcamp das Bewusstsein verloren und sei von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Neuruppin mit. Nach Angaben der Feuerwehr kam ein weiteres Mädchen in eine Klinik, dem zuvor übel geworden war.