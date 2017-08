In 35 Minuten per Hyperloop von Berlin nach Zürich

Berlin-Zürich in 35 Minuten? So schnell ist diese Strecke selbst mit einem Passagierflugzeug nicht zu bewältigen. So flott soll aber die Transportkapsel Hyperloop sein, die in Zukunft in einer Vakuumröhre durch Brandenburg in Richtung Schweiz schießen könnte.