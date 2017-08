Schülerinnen und Schüler in Brandenburg rauchen heute wesentlich seltener als noch vor einigen Jahren - auch regelmäßiger Alkoholkonsum spielt unter Jugendlichen immer weniger eine Rolle. Das Gesundheitsministerium sieht trotzdem Handlungsbedarf.

Mädchen und Jungen in Brandenburg rauchen weniger und trinken weniger Alkohol als noch vor vier Jahren. Das ergab eine Befragung von mehr als 10.000 Schülern der zehnten Klassen, die die Landessuchtbeauftragte Andrea Hardeling und Gesundheitsstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt am Montag in Potsdam vorstellten.

Ebenso verhält es sich beim Thema Rauschtrinken. Als Rauschtrinken definiert die Befragung bei einer Gelegenheit mindestens fünf Getränke zu trinken - und das an mindestens drei Tagen im Monat. Das ist bei nur noch 21 Prozent der Jungen beziehungsweise bei 16 Prozent der Mädchen der Fall. 2005 waren es noch 38 bzw. 24 Prozent.

Die Zahlen seien erfreulich rückläufig, sagte Hartwig-Tiedt. Als Grund für die Entwicklung sieht Hartwig-Tiedt unter anderem eine Besserung der sozialen Verhältnisse in den Elternhäusern: Einkommen und Bildung hätten deutlich zugenommen, beim Rauchen wirkten zudem die Nichtrauscherschutz-Gesetze positiv.

"Jugendliche rauchen und trinken nicht mehr so viel wie noch vor einigen Jahren. Dennoch gefährden nach wie vor tausende Mädchen und Jungen ihre Gesundheit durch den Konsum von Tabak und Alkohol." Deshalb sei es auch weiterhin notwendig, gemeinschaftlich auf Prävention von Tabak- und Alkoholkonsum zu setzen. "Der Konsum von Tabak, Alkohol und anderen Substanzen in jungen Jahren hat Folgen für den gesamten Lebensverlauf", so Hartwig-Tiedt weiter. "Wer früh regelmäßig psychoaktive Substanzen konsumiert, läuft Gefahr, diesen Konsum Jahrzehnte lang fortzusetzen."

Ob Jugendliche rauchen, hängt wesentlich vom Schultyp ab. So rauchen Schüler an Gymnasien zu gut 9 Prozent, Schülerinnen an Förderschulen zu mehr als 33 Prozent und Jungen zu fast 27 Prozent. Beim Alkoholkonsum spielt die besuchte Schule weniger eine Rolle.