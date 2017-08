In Berlin-Friedrichshain wird am Dienstagmorgen die ehemalige Teppich-Fabrik geräumt. Eine links-autonome Gruppe hatte das Gebäude in Alt-Stralau bis jetzt besetzt. Die Besetzung war erst vor kurzem durch einen Eigentümer-Wechsel bekannt geworden. Polizei-Beamte haben den Bereich abgesperrt. Laut Polizei-Sprecher Thomas Neuendorf sei alles friedlich und es gebe keine Proteste. Der Gerichtsvollzieher sei gegen 9 Uhr auf dem Grundstück erschienen, um die Räumungsbeschlüsse den Besetzern zu übergeben, er habe das Gebäude betreten, aber noch keine Person angetroffen. Man werde jetzt "mal gucken, wer und wo sich noch jemand befindet." Auch eine Sicherheitsfirma sei im Einsatz, so dass die Polizei nur mit geringen Kräften für Sicherheit sorgen werden.

Die Straße Alt Stralau ist zwischen der Glasbläserstraße und der Bahnbrücke für den Verkehr voll gesperrt. Sollten die Besetzer das Gebäude nicht freiwillig verlassen, würden Zwangsmittel durch die Polizei drohen.

Im Anschluss soll das Gebäude an den Eigentümer übergeben werden. Der Eigentümer will das denkmalgeschützte Ensemble in Alt-Stralau für Büros und Wohnungen nutzen.