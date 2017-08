Audio: Inforadio | 21.08.2017 | Ulf Morling

Berlin - Falscher Tierarzt zu Bewährungsstrafe verurteilt

22.08.17 | 18:52 Uhr

Nach Beschwerden entziehen die Behörden einem Berliner Tierarzt die Zulassung - doch er macht einfach weiter. Am Dienstag ist der Mann verurteilt worden, wegen gewerbsmäßigen Betruges und Missbrauchs von Titeln. Von Ulf Morling

"Alles ist schief zusammen gewachsen bei Twinky!", sagt Tina F. (28) wütend vor dem Gerichtsaal. Twinky ist ihr rotweiß gestreifter kleiner Kater, den sie eines Tages - auf dem Deckel einer Mülltonne sitzend, kläglich miauend - entdeckt und zu sich genommen hatte. Doch kurz darauf fiel Twinky vom Kratzbaum in ihrer Wohnung in Niederschönhausen und humpelte. Es war ein Sonntag und alle Tierarztpraxen hatten geschlossen. Im Internet entdeckte sie den "Tierarztnotdienst C." in Pankow. "Lesen Sie, warum ihr Tier bei uns in den besten Händen ist", stand da zu lesen. Tina F. legte Twinky in seinen Korb und fuhr in die vermeintliche Tierarztpraxis. Sie wurde vom Angeklagten Christoph C. empfangen. Am Dienstag ist C. vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilt worden, zu 14 Monaten Haft auf Bewährung - wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Missbrauchs von Titeln.

Zulassung als Tierarzt entzogen

Acht Tage vor dem Besuch der besorgten Katzenbesitzerin mit ihrem Twinky war C. die Approbation entzogen worden, am 17. Juli 2015. Ab Mai 2014 hatte seine Zulassung bereits geruht. Trotzdem hatte der 50-jährige Veterinärmediziner in 18 Fällen weiter als Tierarzt gearbeitet: acht Katzen, neun Hunde und ein Hase waren seine Patienten. Sechs Tiere starben kurz nach der Behandlung bei C., einem Hund musste nach seiner Behandlung ein Auge amputiert werden, heißt es von Ermittlern. "Tiere sterben auch, wenn sie ein Nicht-Alternativmediziner behandelt", sagt C. im Gerichtssaal zum - nicht angeklagten - Vorwurf, seine Patienten falsch behandelt zu haben.

Beschwerden schon früh

"Besonders gefährlich war, dass C. seinen 'Tierärztlichen Notdienst' im Internet beworben hat", berichtet ein Angestellter der Tierärztekammer Berlin im Prozess. Die Tierbesitzer würden in einem Notfall am Sonntag beispielsweise die Werbung des Angeklagten im Internet entdecken, der einen 24-Stundenservice und auch Hausbesuche anbiete. Mit ihren kranken Lieblingen würden sie den vermeintlich legal praktizierenden Tierarzt aufgesucht haben, ohne sich, in der Sorge um ihren Schützling, Gedanken zu machen über dessen seltsame Behandlungsmethoden.



Ein 54-jähriger Tierarzt berichtet als Zeuge im Gerichtssaal, schon als C. noch rechtmäßig als Veterinärmediziner praktiziert habe, hätten sich immer wieder Hunde- und Katzenbesitzer über vermeintliche Behandlungsfehler beschwert. Der Angeklagte habe "schlecht oder völlig konträr zur üblichen Behandlung" therapiert. Er selbst habe sehr viele Tiere später zu sehen bekommen und versucht zu retten, was noch zu retten war, so der 54-Jährige. "Immer wieder grauenerregende Fälle, wo es wirklich um Leben und Tod der Tiere ging." Das sei aber nicht Gegenstand der Anklage, stellt Amtsrichterin Birgit Balzer klar. Der Tierarzt berichtet weiter, dass er schließlich mit der Tierärztekammer und dem Landeskriminalamt Kontakt aufgenommen habe.

Jahrelange Ermittlungen

Nach jahrelangen Ermittlungen der Kripo entschloss sich das Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe, die Approbation von C. ab Mai 2014 vorerst ruhen zu lassen. Das ist möglich, wenn ein Arzt unwürdig oder unzuverlässig ist und damit als ungeeignet zur Ausübung des Arztberufes gilt. Auch die endgültige Entziehung der Approbation im Juli 2015 hielt C.s Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg stand.



Nach einer Bedenkpause legt Christoph C. ein umfassendes Geständnis ab. Seine beiden Verteidiger lässt er erklären, dass es zuträfe, dass er in 18 Fällen trotz Verbotes Tiere behandelt habe. Dass in manchen Fällen seine Behandlung nicht erfolgreich gewesen sei, bedaure er natürlich. Er werde zukünftig nicht mehr als Tierarzt auftreten und praktizieren. In ihren Plädoyers bezog sich die Verteidigung immer wieder auf die Pharmaindustrie: Der seien Homöopathie und alternative Behandlungsmethoden ein Dorn im Auge. Denn herkömmliche Behandlungsmethoden, wie die Schulmedizin, würden nicht helfen und hielten die Tiere in ihrem Leid fest, das mit teuren Medikamenten der Pharmakonzerne denen Profit bringe, aber den Tieren keine Heilung. Im Gegensatz dazu habe Christoph C. mit Homöopathie und dem unermüdlichen Propagieren geeigneter Tiernahrung stets als Veterinär darauf hingewirkt, seine tierischen Patienten wirklich zu heilen.

14-monatige Bewährungsstrafe

Das Amtsgericht sprach den Veterinärmediziner nun schuldig. Fast drei Jahre lang habe er bis März 2017 illegal praktiziert und Tierhalter getäuscht. Richterin Balzer betonte, dass es C. aber wohl nicht in erster Linie ums Geldverdienen gegangen sei: Für die Behandlung der 18 Tiere hatte er insgesamt 1.600 Euro erhalten, die einzelnen Behandlungen hatten zwischen 42 und 158 Euro gekostet. Allerdings habe er das Vertrauen der Tierhalter missbraucht, da er sich als Tierarzt ausgab, obwohl er den Titel nicht mehr führen durfte. "Sie dürfen ja Tier weiter behandeln, aber beispielsweise als 'Tierheiler' oder 'Tiertherapeut', denn das sind keine geschützten Berufsbezeichnungen", so die Richterin.

Twinky hinkt heute noch

Tina F. und ihr verletzter Kater Twinky hatten mit der illegalen Tierarztpraxis von Christoph C. offenbar nicht die richtige Adresse gewählt, damit Twinky geheilt wird: "C. hielt mir erst einmal einen Vortrag über die Ernährung von Katzen. Ich wurde ganz nervös, denn Twinky hatte doch Schmerzen!" Dann habe der vermeintlich staatlich zugelassene Veterinärmediziner den kleinen Kater untersucht und eine Fraktur kategorisch ausgeschlossen. Er habe ein Medikament gespritzt und F. angewiesen, zweimal täglich die Nase des Katers mit einer Salbe einzureiben. Zwei Tage später hatte die inzwischen verzweifelte Katzenliebhaberin einen anderen Tierarzt aufgesucht, weil sich der quälende Zustand des Katers nicht besserte. Tina F.: "Twinky hatte ein gebrochenes Pfötchen, stellte der zweite Tierarzt auf Anhieb fest!"

Sendung: Inforadio, 22.08.2017, 18.11 Uhr