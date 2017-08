Tödliche Messerattacke in Neukölln

Ein 25 Jahre alter Mann ist im Berliner Bezirk Neukölln nach einer Messerattacke gestorben. Zeugen hatten am frühen Samstagmorgen die Polizei zu einem Streit zwischen zwei Männern am Lipschitzplatz gerufen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Am Tatort nahmen die Polizisten einen 31-Jährigen fest, der sich beim Eintreffen der Polizei über den 25-Jährigen gebeugt hatte. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.