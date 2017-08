Rund 200 Prominente, Sportler und weitere Radfahrer haben sich am Samstag an einer Benefiz-Tour durch die Hauptstadtregion beteiligt. Der Tross der "Tour der Hoffnung" startete am Samstagmorgen in Brandenburg/Havel, traf am Mittag in Potsdam ein und endete an der Kinderklinik des Vivantes Klinikums in Berlin-Friedrichshain. Weitere Stationen waren Teltow und Schönefeld.



Mit dabei sei auch der frühere Boxweltmeister Henry Maske gewesen, sagte ein Sprecher. Die Tour hatte am Mittwoch in Hessen begonnen, danach reisten die Teilnehmer mit dem Bus Richtung Berlin und wechselten wieder aufs Rad.



Insgesamt legten die Radler annähernd 300 Kilometer zurück. Gesammelt wurden bis zum Freitagabend bereits 1,85 Millionen Euro, wie der Sprecher sagte. Sie seien für Krankenhäuser, Vereine und Einrichtungen, die sich etwa um krebskranke Kinder kümmern. Die Tour gibt es schon mehr als 30 Jahre.