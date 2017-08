Nach den schweren Unwettern mit Überschwemmungen nördlich von Berlin erhalten Betroffene nun Soforthilfen.

Insgesamt würden in den kommenden Tagen 100.000 Euro ausgezahlt, teilte der Landkreis Oberhavel am Montag in Oranienburg mit. Es seien 240 Anträge von Betroffenen bewilligt worden. Die meisten kamen aus Oranienburg und Leegebruch. Die Gemeinde war im Juni und Juli bei den Unwettern überschwemmt worden. Viele Haushalte waren von der öffentlichen Kanalisation abgeschnitten.

Da in dem vom Land bereitgestellten Nothilfefonds noch Geld vorhanden sei, könnten weiterhin Zuschüsse beantragt werden, hieß es weiter. Ein Schaden müsse mindestens 500 Euro hoch sein, damit ein Antrag gestellt werden kann. Die Frist läuft Ende Oktober ab.