Ein 18-Jähriger ist in einem Wohngebiet in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und dabei getötet worden. Der Unfallfahrer ist auf der Flucht. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit.

Demnach wurde der junge Mann in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr in der Schmidstraße unweit des U-Bahnhofs Heinrich-Heine-Straße von einem Smart einer Mietwagenfirma erfasst und schwer verletzt. Der Wagen soll in Richtung Köpenicker Straße unterwegs gewesen und mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen sein.

Der Autofahrer wurde in seinem Wagen gegen einen Baum geschleudert, konnte das Fahrzeug aber verlassen und zu Fuß vom Unfallort flüchten.

Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben ist. Die Polizei versucht nun, den flüchtigen Fahrer zu ermitteln.