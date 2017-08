Berlin und Brandenburg sind in der Nacht zum Mittwoch weitgehend von Gewittern verschont geblieben. Nur in der ersten Nachthälfte gab es vor allem im Südosten von Brandenburg ein paar Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Regionalleitstelle Lausitz vermeldete aber keine wetterbedingten Einsätze. Die Unwetterwarnung für die Region wurde um kurz nach Mitternacht aufgehoben. Am Mittwoch soll es weitgehend trocken bleiben und mit Temperaturen von 25 bis 28 Grad nicht mehr ganz so heiß werden.