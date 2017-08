In 35 Minuten per Hyperloop von Berlin nach Zürich - Vakuumröhre konkurriert mit dem BER

08.08.17 | 16:09 Uhr

Berlin-Zürich in 35 Minuten? So schnell ist diese Strecke selbst mit einem Passagierflugzeug nicht zu bewältigen. So flott soll aber die Transportkapsel Hyperloop sein, die in Zukunft in einer Vakuumröhre durch Brandenburg in Richtung Schweiz schießen könnte.

Das futuristische Verkehrsmittel Hyperloop könnte schon bald Berlin mit dem Alpenvorland verbinden. In gut einer halben Stunde ginge es dann per Kapsel durch einen Vakuumtunnel zwischen dem Zürichsee und Berlin hin und her. Zum Vergleich: Ein Linienflug ist knapp 1,5 Stunden in der Luft, mit dem ICE dauert es fast 8,5 Stunden. Der Entwickler Daniel Kaufmann ist beteiligt an Swissloop, einem der 27 Wettbewerbsprojekte, die nach Lösungen für den Hyperloop-Betrieb suchen. Kaufmann sagte am Dienstag im rbb über das Verkehrsmittel der Zukunft: "Es ist ziemlich teuer, aber technisch machbar." Und es könne in "zehn, zwölf Jahren" umgesetzt werden. Beteiligt an dem Schweizer Projekt sind insgesamt 50 Studenten der ETH Zürich und weiterer Hochschulen. "Der Hyperloop ist ein Transportsystem, das Kapseln in einer vakuumierten Röhre herumschießt", erklärte Kaufmann im Radioeins-Interview das Prinzip dieser neuen Fernreise-Idee. Dieses System habe den Vorteil, dass man sehr schnell unterwegs sein kann, weil man weniger Luftdruck überwinden muss.

Eine Idee des Tesla-Unternehmensgründers

Die ursprünglich von dem Unternehmer und Tesla-Chef Elon Musk ersonnene Technologie sieht vor, dass die Kapseln in dem Hyperloop-System wie in einer Rohrpost von Stadt zu Stadt schießen. Musk hatte die Weiterentwicklung der Idee als "Crowdsourcing"-Projekt konzipiert - also als Vorhaben, bei dem Geldmittel und Expertise aus den verschiedensten Quellen eingespeist werden. Weltweit haben nun Teams über Monate und Jahre bereits an Lösungen für diese Vision gearbeitet, Ende August nun sollen die 27 besten ihre Lösungen in Los Angeles vorstellen. Nach einer aktuellen Meldung des Internetportals Finananzen.net (Dienstag) arbeitet Musk allerdings mittlerweile auch wieder an einem eigenen Hyperloop.

Ein Model für eine Hyperloop Röhre.

Ober- oder unterirdisch?

Das erste große Streckenziel ist zunächst die Strecke zwischen New York und Washington, also rund 330 Kilometer. Bislang dauert eine Reise drei Stunden mit dem Zug oder eine gute Flugstunde. "Technisch gebe es aktuell noch einige Probleme zu lösen", so Ingenieur Kaufmann. Vor allem bereiteten die thermodynamischen Probleme den Entwicklern deutliche Bauchschmerzen: "Dass man auch Wärme entleeren kann aus der Kapsel und wie man diese Kapseln überhaupt fertigen kann", seien Punkte, an denen die Ingenieure des Projekts nun arbeiteten. Die große Frage, wo die Strecken angelegt werden, ist allerdings laut Kaufmann geklärt: "Unterirdisch ginge, aber das würde teurer und wäre auch aus Sicherheitsgründen nicht ganz so einfach umzusetzen." Also wird wohl die Highspeed-Röhre oberirdisch entwickelt.



Sendung: Radioeins, 08.08.2016, 6.38 Uhr