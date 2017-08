Der Verkehrsclub Deutschland fordert Verbesserungen für Fußgänger in Berlin, um die Gefahr von Unfällen zu verringern.

Nötig seien geringe Abstände zwischen Querungshilfen wie Ampeln, Zebrastreifen oder Mittelinseln, sagte Heiner von Marschall, Landesvorstandsmitglied des VCD Nordost, am Dienstagabend im rbb. Außerdem müssten die Ampelphasen für Fußgänger lang genug sein.

In den vergangenen Tagen sind in Berlin mehrere Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt worden. Am Dienstag starb ein Mann, der im Stadtteil Kreuzberg beim Überqueren der Straße von einem BVG-Bus erfasst worden war.