Im Berliner Straßenverkehr gibt es in diesem Jahr bisher vergleichsweise wenig Verkehrstote. Bis zum vergangenen Wochenende sind auf den Straßen laut Polizei 18 Menschen gestorben. Das sei ein ungewöhnlich niedriger Wert, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum schon mehr als 30 Verkehrstote. Am Jahresende waren es dann 56.



Unter den Toten diesen Jahres sind laut Polizei sieben Fußgänger, vier Radfahrer, drei Motorrad- oder Rollerfahrer und drei Autofahrer. Einen tödlich Verletzten habe es in der Kategorie Lastwagen- und Busfahrer gegeben. Das zuletzt statistisch berücksichtigte Opfer war ein 18-jähriger Fußgänger, der in der Nacht zum Samstag im Bezirk Mitte von einem gleichaltrigen Raser überfahren wurde.

Die Zahlen der Verkehrstoten, die in Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr niedrig sind, schwanken von Jahr zu Jahr stark. Sie haben daher für sich allein wenig Aussagekraft. Nur 18 Tote nach fast zwei Dritteln des Jahres ist aber ein ungewöhnlich niedriger Wert.