Im Fall des vergangene Woche aus Potsdam verschleppten Babys wird die 19-jährige Tatverdächtige auf eine mögliche psychische Erkrankung hin untersucht. Das teilte die Potsdamer Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bisher gebe es zu den Hintergründen der Tat keine weiteren Erkenntnisse.



Die junge Frau hatte am vergangenen Donnerstag ein vier Monate altes Baby entführt und war mit dem Mädchen bis nach Hannover geflüchtet. Die Polizei konnte die Tatverdächtige mittels Handyortung ausfindig machen und festnehmen.



Das Kind kam vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus und wurde unversehrt am Freitag zu seiner Mutter zurückgebracht. Das Motiv der 19-Jährigen ist indes unklar, gegen sie wird wegen Entziehung Minderjähriger ermittelt.