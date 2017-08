In Berlin und Brandenburg sind jetzt auch verseuchte Eier aus den Niederlanden gefunden worden.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat eine Liste im Internet entsprechend aktualisiert. Wo genau die Eier gefunden wurden, ist noch unbekannt. Nach Informationen des Brandenburger Verbraucherschutzministeriums hat eine große Handelskette ihre Filialen in Brandenburg mit belasteten Eiern beliefert, die mit dem Insektizid Fipronil belastet sind. Das sagte ein Sprecher dem rbb.

Das Lebensmittelüberwachungsamt überprüfe momentan den Sachverhalt, sagte der Sprecher Antenne Brandenburg. Die Handelskette habe vorsorglich bereits gestern einen Rückruf der betreffenden Eier gestartet. Auch alle anderen großen Handelsketten nähmen Eier mit NL-Printnummern aus den Regalen. Das Verbraucherschutzministerium rät dazu, Eier vor dem Verzehr auf ihre Herkunft zu überprüfen.

Damit sind jetzt in insgesamt elf Bundesländern belastete Eier gefunden worden.

In den Niederlanden sind derzeit 180 Betriebe gesperrt, weil in den dort produzierten Eiern das giftige Insektenvernichtungsmittel Fipronil nachgewiesen wurde. Nach Angaben des Umweltministeriums in Niedersachsen ist es auch in mindestens fünf deutschen Betrieben verwendet worden.

Sendung: Abendschau, 03.08.2017, 19.30 Uhr