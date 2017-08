BLuBB Montag, 14.08.2017 | 14:34 Uhr

Internationalität in allen Ehren.

Aber wenn mich ein Kellner oder anderes Servicepersonal in meiner Heimat nicht versteht, dann wechsle ich dorthin, wo es funktioniert - ganz einfach.

Ich muss nicht, ich kann und bin gerne bereit englischsprachigen Besuchern, Touristen oder wem auch immer in englischer Sprache zu helfen - aber hier zu arbeiten bedeutet auch die Sprache zu beherrschen.

Soweit bekannt ist dies auch wohl in anderen Ländern so - oder täusche ich mich?

Oder ist dieses Land wegen seiner Geschichte jetzt zu allem verpflichtet? Ich denke nicht.

Und wenn ich ins Ausland reise, mache ich mich vorher mit Gepflogenheiten und Sitten halbwegs bekannt und versuche mittels Sprachführern mir behilflich zu sein - in deren Sprache.

Was ist hierzulande so schwer zu verstehen?