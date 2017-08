Warnung vor verunreinigtem Trinkwasser in Bantikow

Das Trinkwasser im Wusterhausener Ortsteil Bantikow darf zur Zeit nur abgekocht benutzt werden. Das hat Joachim Stoltz, Vorsteher des Wasserzweckverbandes Dosse, dem rbb bestätigt.

In den vergangenen Tagen seien coliforme Bakterien festgestellt worden, die zu Durchfall führen könnten. Wie sie in das Trinkwasser gelangt sind, ist noch unklar. Diese Indikatorkeime könnten für Personen mit geschwächter Gesundheit gefährlich sein. Deshalb seien für Kitas und Pflegeheime bestimmte Maßnahmen erforderlich, die in Bantikow auch ergriffen worden seien.

Bei coliformen Bakterien handelt es sich um Darmbakterien. Einige Arten sind auch in den Verdauungsorganen von Tieren und Menschen zu finden und sind wichtig bei der Zersetzung von Lebensmitteln. Andere können insbesondere in hohen Konzentrationen zu Durchfall führen. Handelt es sich um Bakterien, die für den Menschen schädlich sein können, sollte Trinkwasser vor dem Verzehr für 20 Minuten abgekocht werden.