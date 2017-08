Wenig Storchennachwuchs in diesem Jahr

Grund für die niedrige Zahl ist der anhaltende und starke Regen dieses Sommers. Denn das Daunenkleid kleiner Störche ist nicht wasserabweisend, die Jungtiere unterkühlen deshalb bei Regen schnell. Viele der jungen Störche ertranken auch in den Nestern, die mit Wasser vollliefen.

So wenig Jungstörche gab es lange nicht: "Normalerweise bringt jedes Paar zwei Junge durch. Dieses Jahr waren es im Schnitt ein Drittel weniger", sagte Bernd Ludwig, Storchenexperte beim Naturschutzbund (Nabu) in Brandenburg. Selbst im Storchendorf Rühstädt (Prignitz) hätten von 31 Paaren nur 19 Nachwuchs großgezogen.

Denn immer mehr Störche wählen für ihren Flug ins Winterquarteir in Nordafrika die mit 4.000 Kilometern vergleichsweise kurze Westroute – und überwintern oftmals auch gleich an der Strecke in Frankreich oder Spanien. Im Frühjahr kehren sie dann deutlich früher zurück als die Störche, die die zweieinhalb mal so lange Ostroute gewählt haben, und besetzen zum Teil deren Nester. Wenn die ursprünglichen Nestbewohner zurückkehren, zerstören sie oftmals die Gelege der "Eindringlinge".

Andere Jungvögel wurden bei Revierkämpfen von späten Heimkehrern getötet, erklärt der Storchenexperte der Naturschutzbundes (Nabu) in Schleswig-Holstein, Uwe Peterson.

Rund 1.400 Eier dürften die etwa 278 Brutpaare in Schleswig-Holstein gehabt haben, schätzt der Nabu. Nur aus jedem vierten Ei ging am Ende ein flugfähiger Storch hervor. Auch das Jahr 2016 war bereits ein schlechtes Storchenjahr gewesen, weil es an Nahrung wie Mäusen gemangelt hatte.

Derzeit sammeln sich an vielen Orten Störche, um gen Süden zu ziehen. Eltern und Kinder ziehen getrennt voneinander: Mitte August brechen die Jungvögel auf, Ende August folgen die Altvögel. Für den Zug in wärmere Gefilde warten die Störche meistens auf sonnige Tage, an denen es warme Aufwinde gibt.

Sendung: Brandenburg aktuell, 13.08.2017, 19:30 Uhr