Umweltaktivisten in vielen Ländern haben am Mittwoch auf den "EarthOvershootDay" und die Tatsache aufmerksam gemacht, dass natürliche Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen.

Der "Erderschöpfungstag" ist der Tag, an dem die Naturvorräte des Planeten für das ganze Jahr rechnerisch aufgebraucht wären. Er geht zurück auf Berechnungen des Global Footprint Network. Es will den seit den 1970er Jahren weltweit zunehmenden Verbrauch von Flächen, Wäldern und Fischgründen stoppen und den Treibhausgasausstoß vermindern.

Das Netzwerk "Global Footprint" hat errechnet, dass die Weltbevölkerung ab diesem Mittwoch rechnerisch mehr natürliche Ressourcen verbraucht und mehr verschmutzt als die Erde im ganzen Jahr 2017 kompensieren kann. Wälder werden beispielsweise schneller abgeholzt als diese nachwachsen, Ozeane werden überfischt, es wird mehr Kohlendioxid ausgestoßen als in der Biosphäre aufgenommen werden kann. Seit 30 Jahren errechnet das Netzwerk den Tag, an dem die Erde theoretisch überlastet ist. Dieses Datum tritt immer früher ein - dieses Jahr sechs Tage eher als 2016.

Am Brandenburger Tor in Berlin entrollten Demonstranten ein Plakat, auf dem die Erde als nicht verfügbarer Artikel in einem Online-Shop dargestellt ist. Mehrere Organisationen, darunter BUNDjugend, Fairbindung und Germanwatch, forderten von der Bundesregierung konkrete Maßnahmen zur Einschränkung des Naturverbrauchs.

Doch jeder einzelne kann im Alltag etwas tun, um die Umwelt zu schützen - es kostet nur ein wenig Zeit.