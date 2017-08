2008 wurde die Brücke in Zelz zwischen Deutschland und Polen feierlich eingeweiht - jetzt wird sie mit Steinen wieder dicht gemacht. Denn ständig nutzten Autodiebe sie für ihre krummen Touren. Der deutsch-polnischen Freundschaft sollen trotzdem keine Steine in den Weg gelegt werden. Von Iris Wußmann

Zelzer sagen dazu: "Das ist zu schwach. Das ist eine Sache, wo man mal einen Zugang absperren kann, es ist aber keine Grenze." Ein anderer meint: "Die Unterschiede sind im sozialen System, und so lange wird es sowas geben. Und es ist auch ganz gut, sich da rauszuhalten."

Zelz ist ein beschauliches Örtchen direkt an der Neiße, weit ab vom Schuss. Ein paar Häuschen, wachsame Hunde. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass hier nachts oft reichlich Betrieb war, wie es Anwohner beschreiben. Auch die versenkbaren Poller auf der Brücke waren offenbar keine ernstzunehmende Hürde für die Diebe.

"Da schlagen natürlich zwei Herzen in einer Brust: Auf der einen Seite wollen wir den Grenzverkehr offenhalten, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die örtlichen Betriebe geschützt werden", so der Bürgermeister. "Und wenn bei mir zu Hause zwei Mal eingebrochen wird, sichere ich meine Tür auch ab."

Eberhard Müller, der Bürgermeister der Gemeinde Neiße-Malxetal, kann völlig verstehen, dass die Menschen in Zelz etwas zugeknöpft sind, wenn es um die Diebstähle geht. Es sei ja nicht einfach, dass man in einem solchen Gebiet wohne, wo ständig Fahrzeuge illegal über die Grenze geschafft würden.

Auch für Landkreis, der die Schließung verantwortet, war es laut Dezernent Olaf Lalk keine leichte Entscheidung. "Es ist ja doch ein Eingriff im deutsch-polnischen Grenzverkehr. Eir haben abgewogen: den Schutz von Eigentum oder Freiheiten eines Rettungsweges – dafür war ja auch diese Brücke mal geplant."

Steine als Blockade, keine Ideal- und auch keine Universallösung gegen Kriminalität an der Grenze. In Zelz, so Lalk, habe man sich wegen der Abgelegenheit dazu durchgerungen. Denn der Rettungsweg wird nur sehr selten benötigt. Wenn es brennt, oder auch zum Brückenfest, das Deutsche und Polen Anfang September gemeinsam feiern, werden sie weggeräumt.

Der Freundschaft zu den Nachbarn liegen diese Steine nicht im Weg, beteuert dieser Zelzer. "Die Verbindung rüber zu den Nachbarn passt, klappt, und es sind ja auch nicht die Polen, die hier klauen, das ist organisierte Kriminalität. Deswegen haben wir ja nichts gegen unsere Nachbarn."

Völlig dicht ist die Brücke ohnehin nicht: Fußgänger und Radfahrer passen weiterhin durch.