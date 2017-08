Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg bleibt wegen Vandalismusschäden im Landkreis Havelland auch am Sonntag bis auf Weiteres unterbrochen. Die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin müssen deshalb großräumig umgeleitet werden und haben Verspätungen zwischen 90 und 120 Minuten. Auch die Züge zwischen Berlin und Hannover haben rund 60 Minuten Verspätung. Betroffen ist auch der Regionalverkehr. Die Linie RE 2 ist zwischen Spandau und Nauen unterbrochen.

"Wir können derzeit keine Prognose geben, wann die Störungen behoben sind", sagte eine Bahnsprecherin rbb|24 am Sonntagmorgen.

Unbekannte hatten am Samstag zwischen Finkenkrug und Groß Behnitz (beide Landkreis Havelland) eine Signalanlage und einen Kabelschacht in Brand gesetzt, die Bahn sprach von Vandalismusschäden. Die Bundespolizei hatte wegen des Verdachts eines politischen Motives die Ermittlungen der Brandenburger Polizei übergeben, diese dauern noch an. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung auf m.bahn.de und in der DB Navigator-App zu informieren.