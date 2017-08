Unbekannte hatten am Samstag zwischen Finkenkrug und Groß Behnitz (beide Landkreis Havelland) eine Signalanlage und einen Kabelschacht in Brand gesetzt, die Bahn sprach von Vandalismusschäden. Die Bundespolizei hatte wegen des Verdachts eines politischen Motives die Ermittlungen der Brandenburger Polizei übergeben. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung auf m.bahn.de und in der DB Navigator-App zu informieren.

Bahn-Reisende müssen sich nach den Brandanschlägen an Bahnhöfen im Berliner Umland auf mehreren Strecken auch am Montag noch auf Probleme einstellen. Die Strecke von Berlin nach Hamburg ist wieder frei, die Strecke nach Hannover bleibt aber weiter nur eingeschränkt befahrbar. Die Züge werden über Magdeburg umgeleitet und haben Verspätungen von circa 60 Minuten. Bis wann die Störungen behoben sind, kann laut Bahn noch nicht eingeschätzt werden.

Die Anschläge fanden am Samstagmorgen statt, der Bahnverkehr von Berlin nach Hamburg war bis Sonntagabend gesperrt gewesen. Zum Hintergrund der Taten befragt, schloss ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage von rbb|24 einen Zusammenhang mit einer Neonazi-Demo in Spandau anlässlich des 30. Todestages von Rudolf Hess nicht aus.



Durch die Störung strandeten rund 250 Neonazis, die aus dem Bundesgebiet nach Berlin reisen wollten, am Samstagmittag in Brieselang und Finkenkrug. Sie meldeten bei der Polizei eine Spontan-Demo in Falkensee an. Die Polizei gab dem Ansinnen statt und sicherte den Zug durch die Stadt mit 200 eilig zusammengezogenen Beamten.