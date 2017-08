Der Eintritt in das Berliner Katzenmuseum von Helmut Glantz ist frei. Feste Öffnungszeiten für die private Sammlung in der Luisenstraße 38 in Berlin-Lichterfelde gibt es nicht. Besucher müssen sich telefonisch anmelden und einen Termin vereinbaren [berlin.de].

Deutschlandweit gibt es nur wenige Katzenmuseen. Dazu zählt etwa das Katzinett [katzinett.de] in Ludwigshafen. Im Ausland gibt es u.a. in den Niederlanden in Amsterdam [kattenkabinet.nl], in Russland in Moskau [moscow-cat-museum.wixsite.com] und in Malaysia in Kuching auf Borneo [dbku.sarawak.gov.my] weitere Museen.