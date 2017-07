"Digitalisierung im Grünen" - so heißt eine neue Talk-Reihe der re:publica und der IGA. Auftakt war am Donnerstagabend im Besucherzentrum der IGA, dem sogenannten Wolkenhain. An jedem letzten Donnerstag im Montag wird an dieser Stelle bis zum August um Natur und Technik gehen.

Es soll Antworten auf Fragen wie diese geben: Wie vernetzen sich Provinzen? Wie können wir künftig unseren ökologischen Fußabdruck verringern - ob als digitaler Gärtner oder beim Basteln des eigenen Feinstaubmessgerätes?