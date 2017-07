Der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn macht der verregnete Sommer zu schaffen: Nach ursprünglichen Prognosen waren bis zum 15. Oktober zwei Millionen Besucher auf dem Gelände am östlichen Stadtrand erwartet worden - dies dürfte nach den bisherigen Zahlen nicht mehr zu schaffen sein. Bis zum Wochenende werde mit rund 750.000 Besuchern gerechnet, teilte IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann am Donnerstag zur Halbzeitbilanz mit.