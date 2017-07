Das Gartenfestival war am Gründonnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden. Bis zum 15. Oktober wollen die Macher etwa zwei Millionen Interessierte in die rund 100 Hektar große Parklandschaft am östlichen Rand der Hauptstadt locken.

Regenschauern und Hagelkörnern zum Trotz: Rund 40.000 Menschen haben die internationale Gartenausstellung (IGA) während der Osterfeiertage in Berlin-Marzahn besucht. Magnet sei vor allem die Kabinen-Seilbahn gewesen, teilte eine IGA-Sprecherin am Dienstag mit. Zudem habe die Aussicht von der Aussichtsplattform "Wolkenhain" viele Gäste begeistert.

Laut Geschäftsführer Christoph Schmidt wurden bislang rund 200.000 Tickets verkauft. Die normale Tageskarte kostet 20 Euro. Allein am Eröffnungswochenende seien direkt an den Parkkassen 2.000 Dauerkarten ausgegeben worden. Das Ausstellen dieser Tickets, für die ein Foto gebraucht wird, habe zu Schlangen an den Kassen geführt.



Die IGA-Organisatoren baten dafür um Entschuldigung - ebenso dafür, dass der Ticket-Online-Verkauf wegen der großen Nachfrage teilweise zusammengebrochen war. Inzwischen laufe der Onlineshop wieder. "Auch an den Kassen steuern wir nach", versicherte IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann.