M.H. Freitag, 21.04.2017 | 20:03 Uhr

Klar, 10€??? Ist ja der Lacher schlechthin, der Preis ist noch niedirg und müsste bei 25 bzw 30€ liegen. Guck dir mal was Gartenschauen so kosten. Eine LAGA in diesem Jahr kostet schon 13€, und das Gelände ist nicht mal viertel so groß.