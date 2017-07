Interview zur "Berliner Gartenschau" 1987 - "Zu Fuß mit Schubkarre und Hacke"

14.04.17 | 17:00 Uhr

Auf dem Gelände der "Gärten der Welt" hat am Donnerstag die IGA eröffnet. Der Park wurde schon im Jahr 1985 für die "Berliner Gartenschau" der DDR angelegt. Von den eher widrigen Umständen erzählt der einstige Park-Leiter Ulrich Reinheckel im Interview.



rbb: Herr Reinheckel, am 9. Mai 1987 eröffnete die DDR im Marzahner Plattenbaugebiet nach sehr kurzer Bauzeit die "Berliner Gartenschau". Was war der Hintergrund?

Reinheckel: Regelmäßige Gartenschauen waren in der ehemaligen DDR keine gängige Praxis. Doch anlässlich des 750-Jahre-Jubiläums der Stadt Berlin wollte die politische Führung eine Attraktion schaffen und beschloss im Jahr 1985, kurzfristig eine Gartenschau in der Hauptstadt zu organisieren. Sicher spielte auch eine Rolle, dass im selben Jahr im Westteil der Stadt eine Gartenschau stattgefunden hatte – nämlich die Bundesgartenschau in Britz.

zur person Ulrich Reinheckel Reinheckel kam im Herbst 1986 als Bauleiter zur "Berliner Gartenschau" in Marzahn. Ab Eröffnung am 9. Mai 1987 war er verantwortlich für die Blumenschauen in der Ausstellungshalle, bis 1988 leitete er die DDR-Parkanlage. 1991 wechselte Reinheckel zur heutigen Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Seit 2013 ist er außerdem Vorsitzender des Vereins "Freunde der Gärten der Welt".



Der Park für die "Berliner Gartenschau" wurde innerhalb von nicht einmal zwei Jahren aus den Feldern vor Marzahn gestampft. Wie liefen diese Vorbereitungen?

Das Problem war, dass die Mittel für eine solche Gartenschau nirgendwo eingeplant waren. Es gab in der DDR ja immer 5-Jahres-Pläne, in denen Dinge wie Wohnungsbau, Versorgung der Bevölkerung und andere Ausgaben bilanziert waren – die "Berliner Gartenschau" war darin nicht vorgesehen. Es gab also erstmal kein Geld. Der Stadtgartendirektor vom Magistrat, Gottfried Funeck, bekam den Auftrag, die Gartenschau mit den Kollegen vom Stadtgartenamt zu planen. Ich kam im Herbst 1986 zunächst als Bauleiter dazu. Innerhalb einer sehr kurze Bauzeit entstand dann der 21 Hektar große Park, der am 9. Mai 1987 eröffnet wurde. Er war jedoch nicht nur auf die einjährige Gartenschau angelegt, sondern sollte auch ein Erholungsgebiet für die drumherum entstandenen Großsiedlungen sein.

Wie sah es denn drumherum aus?

Die Bezirke Marzahn und Hellersdorf hatten sich in den 70er und 80er Jahren gerade erst entwickelt – aus den ehemaligen Dörfern vor Berlin. Auf freier Landschaft waren die typischen Plattenbausiedlungen entstanden. Durch das spätere Gartenschau-Gelände verliefen jedoch zwei Hochspannungsmäste, die wohl verhindert haben, dass auch dort gebaut wurde. Der Kienberg, der heute auch zur IGA gehört, ist einer von drei Bergen, die durch Bauschutt aus der Stadt entstanden sind.

Wie wurde der Erholungspark für die Gartenschau angelegt?

Es gab im Park einen Rundweg, an dem die verschiedenen Attraktionen lagen: zum Beispiel ein Kräutergarten, ein Streichelzoo, der Dahliengarten oder auch eine Ausstellungshalle, in der eine Wasserorgel – die "Tanzenden Fontänen" - halbstündig Wassershows zeigte. Viele dieser Attraktionen gibt es heute nicht mehr, aber die Gestaltung des Parks - der Wege und Flächen - funktioniert bis heute. In den 30 Jahren seit der Eröffnung ist, soweit ich weiß, nur ein einziger Weg zurückgebaut worden.

Wir hatten kein weiteres Personal, keine Technik und mussten nun irgendwie 21 Hektar bewirtschaften, in denen das Unkraut wuchs – das war zum Scheitern verurteilt."

Wie ging es nach der Eröffnung 1987 weiter mit der Marzahner Gartenschau?

Da diese Gartenschau quasi nirgendwo finanziell eingeplant war, waren wir zum Zeitpunkt der Eröffnung nur eine Handvoll Leute. Ich war zuständig für die wöchentlich wechselnden Blumenschauen in der Ausstellungshalle und der Veranstaltungen. Wir hatten kein weiteres Personal, keine Technik und mussten nun irgendwie 21 Hektar bewirtschaften, in denen das Unkraut wuchs – das war zum Scheitern verurteilt. Die Pflegearbeiten mussten wir zu Fuß mit Schubkarre, Hacke, Rechen und Wasserschläuchen erledigen. Um die Schafe zu füttern, mussten wir frühmorgens mit der Sense frisches Gras mähen und es mit der Schubkarre 500 Meter zum Streichelzoo fahren. Das Eintrittsgeld (in der Regel Eine-Mark-Münzen) brachten wir in Wassereimern täglich zum Gärtnerstützpunkt. Es gab keine Beregnungsanlage, es fehlte an Büromaterialien oder schlicht an Stühlen und Tischen. Erst nach und nach kam neues Personal hinzu und ab 1988 hat dann das Kombinat Stadtwirtschaft die Pflege übernommen.

Dann kam die Wende. Was wurde aus der "Berliner Gartenschau"?

Ich habe noch bis 1991 im Park gearbeitet, dann wurde er an die damalige Bundesgartenschau GmbH übergeben, die auch den Park in Britz betreute und heute als Grün Berlin GmbH für verschiedene große Parkanlagen in Berlin zuständig ist. Die haben den Park in "Erholungspark Marzahn" umbenannt und Anfang 2000 dann in "Gärten der Welt", nachdem sich dieses Projekt etabliert hatte.

Am Donnerstag ist nun die IGA auf dem Gelände der "Gärten der Welt" und dem benachbarten Kienberg eröffnet worden.

Ja, und das Schöne ist, dass man dafür einen bereits gewachsenen Park mit schon vorhandenen Attraktionen wie die jetzt zehn internationalen "Gärten der Welt" nutzen kann. Auch andere Dinge von damals sind noch da, wie der Sprudel- und Quellgarten und der Karl-Förster-Garten. Andererseits profitiert auch das Gelände von der IGA - zum Beispiel durch die Erweiterung der Fläche.



Als in Marzahn das erste Mal gegärtnert wurde

Auf dem Gelände der IGA 2017 im Berliner Ortsteil Marzahn gab es bereits 1987 eine Gartenschau. Sie wurde damals von der Staatsführung der DDR anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins organisiert.



Mit schwerem Gerät wurde für die Schau ein Park aus dem Boden gestampft. Der damalige Stadtgartendirektor in Ost-Berlin, Gottfried Funeck, plante die Anlage.



Die "Berliner Gartenschau" war auch ein Prestigeobjekt im Kampf der Systeme: In West-Berlin wurden bereits 1985 die Britzer Gärten zur BUGA eröffnet.



Auf dem Gelände in Marzahn konnten die Besucher mit einem Promenadenrad das Gelände erkunden...



...und an einen von mehreren Springbrunnen halt machen.

Das gesamte Gelände, am Fuß des Kienbergs, war 21 Hektar groß. In Hallen wurde ausgestellt, was die DDR zu bieten hatte.

Während sich die Kinder an den Schaukelbären austobten, ...

...konnte sich die ältere Generation niederlassen und entspannen.

Preisgünstig war der Eintritt auf jeden Fall: Für eine Mark, ermäßigt fünfzig Pfennig, gab es Zugang zur "Berliner Gartenschau".