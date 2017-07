Das Kunstwerk heißt "Reflecting Gardens". Genau darum geht es dem dänischen Künstler – um Sinneswahrnehmung und Reflexion: "Wie oft reflektieren wir uns eigentlich persönlich? Wir sehen uns jeden Morgen im Spiegel, aber eigentlich fragen wir uns ganz selten: Wie geht es mir eigentlich. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für unser Leben. Denn vielen von uns geht es gar nicht gut. Wir kaufen eine neue Uhr und glauben, wir finden da Glück. Aber wir finden darin kein Glück. Der einzige Ort, in dem man Glück findet, ist in Eurem eigenen Herzen." Dieses Verständnis für die eigene Person und die Umgebung möchte Jeppe Hein mit den verwirrenden Spiegeln seines Labyrinths spielerisch erzeugen: Die Besucher sollen eigene und fremde Bilder, die Kulisse der Hochhäuser im Hintergrund, das sich spiegelnde Gras und die frischen Blumendüfte aufnehmen und spüren.

Eine neue Sicht auf Marzahn eröffnet auch das IGA-Kunstwerk von Martin Kaltwasser. Der Wahlberliner hat einen "Garten im Garten" geschaffen: Eine Drei-mal-neun-Meter große, umzäunte Rasenfläche mit sechs hohen, künstlichen Palmen und zwei Sitzbänken, umschlossen von Stacheldrahtzaun und einem eigenen kleinen Parkplatz für Autos. Der Künstlergarten ist ein originalgetreuer Nachbau einer Mini-Garteninsel bei Los Angeles. Mit dem Entwurf des "Los Angeles Garden" kommt ein bisschen Hollywood nach Marzahn: "Einerseits stellen sich natürlich auch mit der IGA Sehnsüchte ein – was braucht so ein Bezirk? Die Gartenausstellung erfüllt Sehnsüchte, es werden zwischenmenschliche Sehnsüchte generiert, aber auch ganz hochtrabende Visionen - und Los Angeles, als Partnerstadt von Berlin, ist der klassische Sehnsuchtsort."

Anna Rispoli hat ihre Arbeit auf etwas bereits Vorhandenem aufgebaut: Sie hat die Märchenfiguren des Berliner Bildhauers Gorch Wenske im Vorfeld der IGA abbauen – und in privaten Quartieren in Marzahn-Hellersdorf überwintern lassen. Dort, bei den Menschen aus dem Bezirk, hat die Künstlerin neue Geschichten eingefangen, gesammelt und in einen Kontext zu den Märchen gesetzt. Aus den Erzählungen schließlich sind Songs geworden. Da heißt es zum Beispiel: "Wer hier duscht, muss ein hohes Tier sein. Warm oder kalt, alles fließt rein. Das Wasser kommt flux aus der Wand. Im Bad mit Sicht übers ganze Land."



Anna Rispoli erklärt: "Mündlich überlieferte Geschichten entwickeln sich immer weiter. Erinnerung, Tatsachen und Imagination fließen ineinander. Außerdem sind Lieder ein guter Weg, Geschichten in den Köpfen der Menschen wach zu halten. Aus den Geschichten haben wir sechs verschiedene Songs gemacht."