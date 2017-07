Video: zibb | 12.04.2017 | Solvig Fitzner

Das Topmodel der IGA - Name unscheinbar - Gesicht berühmt

16.04.17 | 11:13 Uhr

Dieses Gesicht dürften bald die meisten kennen: Der schnauzbärtige Kleingärtner Manfred Krüger ist das Top-Model der IGA in Berlin. Der Rentner eroberte die großen Werbeplakate in Berlin und Brandenburg direkt aus seinem Garten in Britz. Von Solvig Fitzner

Schnauzer und blaue Gartenhose: So ging Manfred Krüger 2016 zum Casting der Werbeagentur WE DO, die für die IGA-Kampagne verantwortlich ist entdeckt. Maske, Fotoshooting - und schon war der 75-Jährige Model und ein Gesicht der Gartenschau in Berlin. Seitdem ziert er nicht nur das Plakatmotiv an der Blockwindmühle in Marzahn. Manfred Krüger ist gelernter Ofensetzer und war 29 Jahre lang Aufseher in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Er ist kein Marzahner oder Hellersdorfer, sondern wohnt in Berlin-Britz.

So sieht Manfred Krüger auf den IGA-Plakaten aus

Er ist ein Mann vom Fach

Seit seiner Pensionierung vor 15 Jahren widmet er sich der Komparserie. So hat er als Kleindarsteller bereits in verschiedenen Filmen mitgespielt, unter anderem in Streifen mit George Clooney und Brad Pitt. Besonders gern erzählt er von Dreharbeiten mit Quentin Tarantino: "Bei ihm stimmt, was man sich berichtet: Genie und Wahnsinn liegen oft nicht weit auseinander."



Die Schauspielerei ist ein Hobby von Krüger. Doch im Garten arbeitet der gebürtige Berliner, der noch vor dem Mauerbau im Jahr 1960 aus Ahrensfelde in den Westen ging, ebenfalls häufig. Schließlich gibt es sowohl um sein Wohnhaus in Britz wie um ein ererbtes Gebäude an der Ahrensfelder Chaussee genügend zu tun. Am liebsten mag Manfred Krüger Rosen. Da wird er auf seine Kosten kommen, wenn im Rahmen der IGA der neue Englische Garten auf dem Gelände der "Gärten der Welt" eröffnet ist. Schließlich gehört zu diesem auch ein typisch britischer Rosengarten. "Dass es da richtig schöne Ecken gibt", werden die Besucher der IGA über Marzahn feststellen - da ist sich Manfred Krüger sicher.

Bewaffnet mit dem Rechen im eigenen Garten

VIP zur Eröffnung