Die Transportboxen fürs Flugzeug riechen nach Bambus und haben eine Spezialmatte als Toilettenersatz. Unterwegs gibt es Bambus-Snacks. Nichts soll schief gehen auf dem Weg von Chengdu nach Berlin. Denn die Pandas Meng Meng und Jiao Qing, die am Samstagmittag in Berlin-Schönefeld landen werden, sind auch im diplomatischen Auftrag ihrer Heimat China unterwegs.

Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich hatte im Herbst 2015 den Panda-Deal in Peking eingefädelt. "Was Deutschland und in diesem Zusammenhang besonders die Hauptstadt erfreuen wird ist, dass wir auch Gespräche aufgenommen haben für ein Panda-Paar, was wieder in den Berliner Zoo vielleicht kommen kann. Das ist nun ein ganz besonderes Stück China, was viele Menschen in Deutschland auch erfreuen wird."

China weiß den Einfluss der Panda-Bären diplomatisch zu nutzen. Beim historischen Besuch von US-Präsident Richard Nixon in Peking 1972 schwärmte dessen Frau Pat über Chinas Pandas. Wenig später schickte der damalige chinesische Premier ein Panda-Paar in den Zoo nach Washington. Eine Geste nach dem ersten Besuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik seit deren Gründung 1949. Die First Lady Pat Nixon war begeistert. Sie fühle sich geehrt, sagte sie damals, das kostbare Panda-Geschenk im Namen des amerikanischen Volkes entgegennehmen zu dürfen. Und Pat Nixon war nicht die erste.

Die Panda-Diplomatie lässt sich bis zur Tang-Dynastie zurückverfolgen. Kaiserin Wu Zetian soll im Jahr 685 zwei Panda-Bären nach Japan verschifft haben. Wissenschaftler aus Oxford haben eine ganze Studie dazu verfasst. "Das offizielle China wird die Panda-Diplomatie natürlich verneinen. Aber praktisch gibt es sie. Der Panda ist eine Art diplomatischer Sondergesandter von China. Aus chinesischer Sicht ist das ein besonderes Geschenk. Eine wichtige Geste gegenüber dem Land, das die Pandas bekommt. Die bilateralen Beziehungen müssen wichtig genug sein, damit es zur Panda-Diplomatie kommt", weiß Jin Canrong, Experte für Internationale Politik an der Renmin Universität in Peking.