Pandas sind flauschig und wirken auf Menschen wie Magnete - dazu sind sie selten und nur in China zu haben. Der Berliner Zoo hat zwei Exemplare ergattert. Betreut werden sie von Christian Toll, der sein erstes Date schon hatte. Er freut sich auf die neuen Berliner Bären.

Ich war an sich sehr zufrieden, gerade das Männchen Jiao Quing hat ruhig reagiert. Er ist liegen geblieben und hat mich gar nicht beachtet. Bei Meng Meng habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie anfing nervös zu laufen und zu rufen. Aber später im Käfig, als wir den direkten Kontakt hatten, habe ich ihr einen Apfel zugesteckt und dann wurde sie ruhiger und ich konnte sie an ihrer Tatze anfassen. Das lief dann alles sehr entspannt ab und sie hat sich das gefallen lassen. Ich glaube, dass wir sehr gut miteinander klarkommen werden.

Der Eindruck ist ein sehr guter. Die Kollegen sind sehr bemüht, mir alle Fragen zu beantworten. Wenn ich etwas anschauen will, brauche ich nur Bescheid zu sagen. Die Panda-Anlagen und die Panda-Käfige sind hier auf einem Standard, der sehr hoch ist. Wir brauchen uns da in Berlin sicher nicht verstecken. Aber man merkt, dass hier seit vielen Jahren Pandas gehalten werden. Alle Bedürfnisse der Pandas werden von der Anlage und den Käfigen abgedeckt- die Haltung ist hier in meinen Augen sehr gut.