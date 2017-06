Audio: radioBerlin 88,8 | 15.06.2017

Interview | Tierärztin Eveline Dungl - "Ein Panda braucht kein eigenes Marketing"

16.06.17 | 15:01 Uhr

Am 24. Juni kommen die beiden Pandas Mengmeng und Jiao Qing aus China nach Berlin. Experten in Sachen Haltung sind die Österreicher: Seit 14 Jahren lebt hier ein Pärchen, das bereits Nachwuchs bekommen hat. Was kann Berlin von den Wienern lernen?

Derzeit leben in sechs europäischen Zoos Pandas. Wenn am 24. Juni, die Bären Mengmeng und Jiao Qing aus China nach Berlin ziehen, wird dieser Zoo der siebte sein - und der einzige in Deutschland, in dem Pandas gehalten werden.

Experten in Sachen Panda-Haltung sind aber unsere Nachbarn aus Österreich. In Wien - im Tiergarten Schönbrunn - leben seit 14 Jahren Pandas. Sie wurden auch aus China eingeflogen. Im August vergangenen Jahres gab es sogar Zwillingsnachwuchs. Die Zwillingsaufzucht ist weltweit einmalig: Noch nie hat eine Pandamutter in Menschenobhut Zwillinge ohne menschliche Hilfe großgezogen. Eveline Dungl ist Zoologische Abteilungsleiterin im Tiergarten Schönbrunn und unter anderem für die großen Pandas zuständig.

Dr. Eveline Dungl kennt sich mit Pandas aus

rbb: Frau Dungl, die Berliner Pandas kommen Ende der nächsten Woche per Flieger aus China. Wie sollten die Zoo-Mitarbeiter am besten mit dem Jet-Lag der Pandas umgehen?

Der Jetlag ist meist gar nicht so das Problem, da Pandas weder rein tag- noch rein nachtaktiv sind. Sie haben einen ständigen Wechsel von Fress- und Schlafphasen, so alle drei bis vier Stunden. Generell ist es zu empfehlen, es am Anfang sehr ruhig anzugehen, dass sich die Tiere in Ruhe die Anlage ansehen können und sich eingewöhnen können. Da muss man auf den Rhythmus der Bären eingehen.

Sind das supersensible Tiere, die man mit Samthandschuhen anfassen sollte?

Sie sind von der Ernährung her sehr speziell. Sie fressen fast ausschließlich Bambus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sind auch sehr lärmempfindlich und hören sehr gut. Da gibt es jetzt neuere Studien. Sie hören sogar besser als Eisbären. Das heißt, jeglicher Lärm im Umfeld sollte vermieden werden. Ansonsten sind es Bären, also durchaus auch robust.

Wir wissen aus der Vergangenheit in Berlin, dass es damals mit Bao Bao und seiner damaligen Partnerin Probleme mit dem Nachwuchs gab. Irgendwie wollten oder konnten die nicht so richtig miteinander. Bei Ihnen hat das nun wunderbar geklappt. Gibt es da ein Geheimrezept aus Wien für unsere zukünftigen Berliner Pandabären?

Geheimrezept ist schwierig. Wir hatten sicher das Glück, dass unser Paar sehr gut harmoniert hat. Wir hatten ja ausschließlich natürliche Paarungen. Das heißt jedes der Jungtiere ist ein reines Kind der Liebe. Ansonsten wie gesagt: Ernährung ist wichtig, Rückzugsgebiete in der Anlage, dass die Pfleger ein gutes Auge für die Bären haben und gut auf die Bären eingehen. Und sonst die Bären auch mal sich selbst überlassen. Man kann mitunter auch zu viel eingreifen, oder zu viel versuchen zu beeinflussen. Wenn's läuft läuft's, und wenn es nicht sein soll, wird es schwierig.

Sie sagten vorhin, die Pandas brauchen ihren Bambus. Wieviel Bambus braucht so ein Pandabär am Tag?

Im Schnitt frisst ein Bär am Tag 30 Kilogramm Bambus!

Und was schmeckt ihnen sonst so?

Was wir noch verwenden - für das medizinische Training zum Beispiel - sind Gemüsestückchen. Auch Süßkartoffel kommt sehr gut an und Karotte. Wir geben generell wenig Zusatzfutter, weil Bambusfressen auch eine gute Beschäftigung ist, und sie so dann den Großteil des Tages damit verbringen.

Das Wiener Pandapärchen Yang Yang und Long Hui harmonisiert bestens.

Ab Anfang Juli können die Berliner vorraussichtlich die Pandas im Zoo anschauen. Was sollten Besucher anfangs beachten, wenn sie die Pandas sehen?

Nicht unbedingt die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, oder zu lärmen, sondern sich wirklich einfach Zeit nehmen und einfach zu beobachten, was die tun. Wir haben auch festgestellt, dass sie Blitzlicht nicht so gerne mögen. Sie setzen sich sehr oft mit den Rücken zu den Besuchern. Wir vermuten, weil doch oft geblitzt wird mit dem Fotoapparat.

Der Berliner Zoo hatte früher den Eisbären Knut als Aushängeschild, Sie haben Ihre Pandazwillinge. Wie vermarktet man solche Tiere am besten?

Die können das, glaube ich, selbst am besten, indem sie einfach herzig zu beobachten sind, herumklettern, spielen, ihren Kasperl machen. Ein Panda braucht gar kein eigenes Marketing.



Raphael Knop, radioBerlin, führte das Gespräch. Das vollständige Interview können Sie mit Klick auf das Audio im Header des Artikels nachhören.

Die Pandas kommen

Zwei Pandabären kommen am 24. Juni aus China nach Berlin: Sie werden in einer Frachtmaschine aus China eingeflogen. Mengmeng und Jiao Qing heißen die künftigen Bewohner des Zoologischen Gartens.



Der Name des Männchen Jiao Qing bedeutet Schätzchen.

Das weibliche Pendant heißt Meng Meng ("Träumchen"). Die beiden Tiere haben sich noch nicht persönlich gesehen.



Zoodirektor Andreas Knierim lässt eigens für sie ein neues Panda-Gehege bauen. Aus ihrerer chinesischen Heimat gibt es allerdings Kritik: Das Gehege sei nicht schön genug.



So soll es aussehen, wenn es fertig ist: Im chinesischen Pavillon können die Besucher die Tiere bewundern ...



... im chinesischen Garten tollen die verspielten Tiere selbst herum.

Seit 2012 gab es keine Pandabären mehr in Deutschland. Seit Yan Yan (vorn im Bild) und Bao Bao (im Hintergrund) verstorben sind, blieb ihr Gehege im Zoologischen Garten leer.



Der ehemalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen begleitete und versorgte die Pandabärin Yan Yan sogar höchstpersönlich bei ihrer Einreise. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen















Panda-Weibchen Mengmeng ("Träumchen")