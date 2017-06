Video: Abendschau | 23.06.2017 | Georg Berger

Meng Meng und Jiao Qing in Schönefeld erwartet - Berlin empfängt Panda-Pärchen wie Staatsgäste

24.06.17 | 11:18 Uhr

Begrüßungskomitee und Polizei-Eskorte: Die Neu-Berliner Meng Meng und Jiao Qing werden am Samstag wie Staatsgäste empfangen. Gegen 14 Uhr werden die beiden Riesen-Pandas auf dem Flughafen Schönefeld erwartet - von dort geht es weiter zum Zoologischen Garten.



Der rbb überträgt die Ankunft live ab 14:00 Uhr.

Die Spannung steigt, die Vorfreude auch - jedenfalls bei allen Panda-Fans und natürlich auch bei den Berliner Zoo-Verantwortlichen: Gegen 14 Uhr soll auf dem Flughafen Schönefeld die Frachtmaschine mit dem neuen Panda-Pärchen aus China landen. Das Weibchen Meng Meng (sprich "Möng Möng") und das Männchen Jiao Qing ("Dschiau Tsching") sollen noch heute Nachmittag ihr Quartier im Berliner Zoo beziehen. Die Lufthansa-Maschine mit der Flugnummer LH 8415 war aus dem südchinesischen Guangzhou gekommen und zunächst in die zentralchinesische Metropole Chengdu geflogen, wo sich die Aufzuchtstation für chinesische Pandabären befindet. Erstes Etappenziel war das russische Novosibirsk, wo ein Zwischenstop eingelegt wurde. Gegen halb zehn deutscher Zeit ging es weiter in Richtung Schönefeld. Dort werden die beiden Riesenpandas gegen 14 Uhr erwartet. Auf der Website "Flightradar" können Sie den Flug nach Deutschland live verfolgen.

Transportboxen mit Bambusgeruch

Empfangen werden die Pandas wie Staatsgäste - vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Chinas Botschafter Shi Mingde. Danach bezieht das Panda-Paar sein neues Domizil im Berliner Zoo, den knapp zehn Millionen Euro teuren "Panda Garden". Luxuriös ausgestattet, mit Leibarzt, Bambus-Snacks und in Transportboxen mit Bambus-Geruch, müssen die Riesen-Pandas zwölf Stunden Flug überstehen. Dabei landet der Linienflug, der eigentlich nach Frankfurt am Main führt, nur außerplanmäßig in Berlin: um den Pandas eine noch längere Reise zu ersparen.

Wie der Flug ist auch der Empfang für Meng Meng (auf Deutsch "Träumchen") und Jiao Qing ("Schätzchen") am Flughafen Schönefeld minutiös geplant - inklusive Pressekonferenz. Der Zoo will die Tiere im Cargo Center des Flughafens vorstellen.

Weibchen gilt als aktiv, Männchen als ruhig

Für die jungen Pandas hat Berliner Zoo ein neues Gehege mit Pagoden, roten Lampions, einem großen Kletterspielplatz, Liebestunnel, eigener Küche und Klinik gebaut. Tierpfleger Christian Toll kennt seine beiden Schützlinge bereits gut: Meng Meng sei "ein junges, hübsches Pandamädchen". In diesem Jahr werde sie vier Jahre alt und sei sehr aktiv. "Sie läuft viel, guckt viel, ist sehr interessiert", sagte Toll. Der siebenjährige Jiao Qing sei eher ein ruhiger junger Mann, der viel herumliege, es ruhiger angehen und sich überhaupt nicht beeindrucken lasse. Noch kennen sich die beiden Pandas nicht persönlich. In Berlin sollen sie ein Liebespaar werden und Nachwuchs zeugen. Der muss dann nach China zurückgeführt werden, sobald die Jungbären älter als zwei Jahre sind.

Ein Traumgehege für ein Traumpaar auf acht Pfoten

Die Brücke steht, das Pandahaus und das Klettergelände auch - doch fertig ist das ganze Gehege noch nicht.

Das Kuscheltier freut sich: Im Pandahaus halten bambusartige Säulen das Dach. Anfang Juli sollen hier die Besucher entlanglaufen, doch im Moment ist der Fußboden noch roh, es liegt noch viel Plane rum.



Die Glasscheiben im Pandahaus sorgten schon für Kritik seitens der chinesischen Panda-Geber: Sie seien nicht hoch genug. Doch der Zoodirektor hat bereits zugesagt, hier nachzurüsten.

Liebeshöhle für das Pärchen: Im Tunnel unter der romantischen Brücke sollen sich die beiden Pandas nahe kommen - wenn denn Paarungszeit ist. Das sind bei den Pandas nur 72 Stunden, da muss also die Atmospähre stimmen, damit es tatsächlich auch funkt zwischen Männchen und Weibchen.

Der Stoffpanda kann damit nicht viel anfangen, aber wenn die echten Pandabären kommen, werden sie sich über das zünftige Klettergehege freuen.

Vier Männer mit dem Hammer: Richtfest im Februar 2017 für den "Panda Garden".



So sah es hier noch vor drei Monaten aus: Luftansicht auf die Baustelle des neuen Pandageheges im Zoo Berlin. Fazit: Es geht voran, gibt aber noch viel zu tun.

Derzeit hat kein deutscher Zoo Riesenpandas. Fünf Jahre nach dem Tod des betagten Pandas Bao Bao im Berliner Zoo werden die jungen Tiere die einzigen Vertreter ihrer Art in Deutschland sein. Für die auf 15 Jahre angelegte Leihgabe zahlt der Zoo umgerechnet 920.000 Euro pro Jahr. Das Geld soll in China in Forschung und Zucht der Pandas fließen.

Eröffnung des "Panda Garden" erst in knapp zwei Wochen

Die Leihgabe wird als Teil der chinesischen Diplomatie verstanden. Bis 1982 hat China unter Mao Zedong und Deng Xiaoping 23 Pandas an acht Länder als Staatsgeschenke vergeben, darunter auch an Deutschland. Seither werden die Tiere nur noch verliehen, nicht mehr verschenkt. Erst vor rund zwei Monaten hatten hunderte Holländer die Ankunft der chinesischen Riesenpandas Xing Ya und Wu Wen in Amsterdam gefeiert. Am 5. Juli werden zur offiziellen Eröffnung der Panda-Anlage auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Präsident Xi Jinping erwartet. Danach werden die Pandas der Öffentlichkeit präsentiert. Mit Informationen von Axel Dorloff, Studio Peking