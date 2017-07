Nach der feierlichen Eröffnung der neuen Panda-Anlage im Berliner Zoo sind die Bären seit Donnerstagfrüh erstmals für das breite Publikum zu sehen. Der Zoo rechnet mit großem Interesse. Kein anderer deutscher Zoo hält derzeit Riesenpandas.

Am Morgen hielt sich der Andrang aber in Grenzen, rund 50 Besucher warteten bei Toresöffnung um 9 Uhr am Haupteingang. Zoodirektor Andreas Knierim hatte am Mittwoch an die Berliner appelliert, die Bären nicht gleich am ersten Tag zu bestürmen. Zum Auftakt wird bis einschließlich Sonntag ein chinesisches Fest gefeiert - mit Musik, Kunsthandwerk und Essen.



Am Mittwochnachmittag hatte der Zoo die knapp zehn Millionen Euro teure Anlage im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Staatspräsident Xi Jinping eingeweiht. Die beiden Panda-Bären Meng Meng (Träumchen) und Jiao Qing (Schätzchen) waren bereits im Juni in Berlin angekommen. Sie sind kostenpflichtige Leihgaben Chinas.