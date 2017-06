Schnuppern, schubbern, beklettern, Bambus fressen: So lässt sich das Ritual beschreiben, mit dem die Pandabären Meng Meng und Jiao Qing einen für sie neuen Teil ihres Geheges in Besitz genommen haben. Der Zoo bezeichnet das Innengehege mit Klettergelegenheiten als "Wohnzimmer" der millionenteuren Panda-Villa. Ein Video des Zoos zeigt, wie das Männchen Jiao Qing auf einem Bambus-Sesssel Platz nimmt, sich zurücklehnt und entspannt frische Bambus-Stangen kaut. Auf seinem Thron macht der Panda seinen Spitznamen "King Jiao" alle Ehre.

Die Tür, die in die neue Panda-Lounge führt, öffnete sich für Meng Meng und Jiao Qing am Montag. Zuvor hatten sich die Bären 48 Stunden lang an ihren eigentlichen Stall gewöhnt. Am Samstagnachmittag waren die Pandas mit dem Flugzeug in Berlin gelandet.

Die Eingewöhnungsphase der Pandas läuft noch bis zum 5. Juli. Am 6. Juli werden die beiden Neu-Berliner offiziell mit einem Staatsakt von Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt. Ab dann können die Zoo-Besucher die Pandas sehen.