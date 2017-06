Pandas nach erster Nacht in Berlin

Zwölf Stunden Flug, dann sieben Stunden Schlaf - am Sonntagvormittag erkunden die Pandas zum ersten Mal ihr neues Domizil im Berliner Zoo. Besucher müssen sich aber noch gedulden, bis sie die Tiere zum ersten Mal live sehen können.

Nach der zwölfstündigen Flugreise aus China hat das Panda-Paar Meng Meng und Jiao Qing seine erste Nacht in Berlin offenbar gut überstanden. Nach sieben Stunden Schlaf hätten sie ihr neues Quartier ausführlich inspiziert und alles "neugierig angeknabbert", sagte eine Zoo-Sprecherin am Sonntag. Zwei Betreuer aus China begleiten die Eingewöhnung der Bären.

Noch am Samstagabend hatten die Pandas ihre erste Bambus-Mahlzeit in Berlin zu sich genommen, danach schliefen sie nach Angaben des Zoos von 23 bis 6 Uhr. Am Samstagnachmittag waren die Bären mit einer Frachtmaschine auf dem Flughafen Schönefeld angekommen. Im Gepäck hatten sie eine Tonne chinesischen Bambus.