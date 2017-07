Audio: Inforadio | 05.07.2017 | Silke Mehring

Staatsakt für Pandas im Zoo Berlin - Meng Meng und Jiao Qing empfangen hohen Staatsbesuch

05.07.17 | 07:00 Uhr

Bei ihrer Ankunft am Flughafen Schönefeld wurden sie bereits wie Staatsgäste empfangen - nun folgt am Mittwoch der nächste Akt: Kanzlerin Angela Merkel und Chinas Staatspräsident Xi Jinping besuchen das Panda-Pärchen Meng Meng und Jiao Qing im Zoo Berlin. Das rbb Fernsehen und rbb|24 zeigen den Staatsakt live ab 15.15 Uhr, auch bei Facebook und im Livestream.



Seit Ende Juni leben die beiden schwarz-weißen Pandas Meng Meng (Träumchen) und Jiao Qing (Schätzchen) aus China in ihrem neuen Gehege im Berliner Zoo. Nachdem der Neuzugang mit politischen Ehren bereits bei der Ankunft am Flughafen Schönefeld feierlich empfangen wurde, folgt am Mittwoch die offizielle Begrüßung: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt gemeinsam mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping die beiden Pandas im Berliner Zoo willkommen. Besonders Panda-Dame Träumchen versteht jetzt schon ihren Job auf dem tierisch-diplomatischen Parkett. "Sie ist charmant und sehr freundlich", schwärmt Berlins Zoodirektor Andreas Knieriem.

Der Festakt am Mittwoch soll am Nachmittag beginnen und rund eine Stunde dauern. Zoodirektor Knieriem hat noch nie einen Staatsakt mit Bären vorbereitet. Es sei eine wunderbare Aufgabe, sagt er.

Knurren für den chinesischen Botschafter

Bereits am Flughafen war das Bärenpaar von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und dem chinesischen Botschafter Shi Mingde empfangen worden. Männchen Jiao Qing ließ da schon durchblicken, wer der Chef ist: Das rund 100 Kilo schwere Tier knurrte den Botschafter an. Im Zoo zeigte Schätzchen bei der Eingewöhnung selbst beim Bambus-Kauen ein ziemlich dominantes Verhalten. "Es ist ein Männchen", sagt der Zoodirektor. Dieses Verhalten sei arttypisch.

Für China ist die Vergabe ihrer Nationaltiere eine wichtige Geste - man spricht auch von Panda-Diplomatie. Die Tiere sind in China streng geschützt und werden mithilfe von künstlicher Befruchtung nachgezüchtet. Früher waren die Pandas Staatsgeschenke aus China, heute werden sie für rund eine Million Dollar pro Jahr ausgeliehen.



Die Tiere sind selten und in China "heilig", betonte Botschafter Shi Mingde bei der Begrüßung am Flughafen. "Ich hoffe, dass sich die beiden verlieben und ihre Liebe Früchte trägt." Der Nachwuchs der Pandas muss ab einem gewissen Alter wieder nach China zurückgeschickt werden.



Es regt sich aber auch Widerstand: So hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert, der chinesische Staatschef wolle mit der Präsentation der beiden Panda-Bären diplomatische Sympathiepunkte sammeln und fordert eine Freilassung inhaftierter Regimekritiker in China. Parallel zur Panda-Übergabe demonstriert die Tibet-Initiative Deutschland vor dem Zoo für Menschenrechte in Tibet statt Panda-Diplomatie.

Der Panda-Deal wurde vor rund zwei Jahren angestoßen: Kanzlerin Angela Merkel hatte während eines Chinabesuchs höchstpersönlich angefragt. Der Stand der Wirtschaftsbeziehungen gilt bei der Panda-Diplomatie als nicht ganz unerheblich. Chinas Botschafter Shi Mingde betonte Ende April, die auf 15 Jahre beschränkte Leihgabe sei eine Geste für die Freundschaft zwischen Deutschland und China: "Pandabären sind Botschafter - manchmal sind sie sogar beliebter als der menschliche Botschafter."

Sexmuffel und nur an drei Tagen fruchtbar

Der Große Panda gehört mit weniger als 2.000 Tieren in freier Wildbahn zu den vom Aussterben bedrohten Arten. Nur wenige Zoos weltweit können ihr Publikum mit den Bambusfressern locken. Im Berliner Zoo leben die Pandas in einem knapp zehn Millionen Euro teuren neuen Gehege mit chinesischen Pavillons, roten Laternen und einer Liebeshöhle. Mit Nachwuchs dürfte so schnell nicht zu rechnen sein. Pandabären sind extreme Sexmuffel, und die Weibchen sind nur an drei Tagen im Jahr fruchtbar. Die Öffentlichkeit kann den prominenten Neuzugang des Berliner Zoos erst nach ihrer Eingewöhnung ab dem 6. Juli bestaunen. Dabei wünscht sich Knieriem, das nicht alle Panda-Fans gleich am ersten Tag kommen: "Das wäre meine Bitte, damit das logistisch auch zu schaffen ist."

Ein Traumgehege für ein Traumpaar auf acht Pfoten

Mit fast einer Stunde Verspätung landet die Frachtmaschine am 24. Juni mit den beiden Panda-Bären Meng Meng und Jiao Qing in Berlin. Begrüßt wird der Flieger mit einer "Begrüßungsdusche" der Flughafen-Feuerwehr.

Die Piloten begrüßen die Zuschauer und Medienvertreter aus dem Cockpit heraus mit einer deutschen und einer chinesischen Fahne.

Die Tiere werden mit Hilfe einer Hebebühne aus dem Frachtraum bugsiert...

...und in eine Cargo-Halle des Berliner Flughafens transportiert.

Dort können die geladenen Gäste einen ersten Blick auf die Bären in ihren Transportboxen erhalten.

Das Medieninteresse an der Ankunft der neuen Berliner Panda-Bären ist groß. Auch viele internationale Medien berichten live.

Begrüßt werden die Pandas etwa von dem chinesischen Botschafter Shi Mingde und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (2. und 3.v.l.). "Wir haben alle lange darauf gewartet. Die Pandas gehören zu Berlin", sagt Müller in seiner Begrüßungsrede.

Nach der kurzen Präsentation am Flughafen geht es für die Bären weiter in ihr neues Zuhause, den Berliner Zoo.

Im Zoo ist in den vergangenen Monaten ein komplett neues Gehege für die Bären gebaut - der "Panda Garden".

Das Dach im neuen Pandahaus wird von bambusartigen Säulen gehalten.

Zeitweise Kritik hat es an den Glasscheiben im Pandahaus gegeben. Sie seien nicht hoch genug, meinte die chinesische Seite, so dass nachgerüstet worden ist.

Der berühmte "Liebestunnel": Unter dieser Brücke sollen sich die beiden Pandas nahe kommen, wenn Paarungszeit ist. Das sind bei Pandas allerdings nur 72 Stunden im Jahr.

Vier Männer mit dem Hammer: Richtfest für den "Panda Garden" ist im im Februar 2017 gewesen.

So hat die Baustelle des Pandageheges im April aus der Luft ausgesehen.

Der erste Testlauf im Gehege verläuft nach Zoo-Angaben erfolgreich: Jiao Qing fühlt sich augenscheinlich sauwohl. Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen