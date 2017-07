Helmut Krüger Potsdam Freitag, 31.03.2017 | 18:37 Uhr

Das Paradoxe bzw. Brisante an Mehdorns Aussage ist: Der Mann hat aus seiner Sicht nicht unrecht. Doch anders als in Bayern mit seiner CSU-Übermacht und dass da so manch ein Landrat was zu hören bekommt, wenn er gegen gesamtbayerische Interessen verstoße, ist die politische Szenerie in Berlin-Brandenburg anders. Vor dem Landrat in Dahme-Spreewald kann ich nur den Hut ziehen. Politisch in Gleichschaltung begriffen hätte er ansonsten im Juni 2012 den Flughafen durchgewunken und im Brandfall wäre er der Buhmann gewesen.



Die Praxis eines Augen-zu und eines Durchwinkens aus höherrangigen Gründen ist allerdings nicht auf Flughäfen beschränkt und beschränkt sich nicht unbedingt nur auf den Brandschutz. Manchmal ist das sogar gut so, denken wir einfach mal an die Gastronomie und die Hygienevorschriften für Toiletten, die Punkt für Punkt angewendet, gut der Hälfte eingesessener Kleingastronomie den Garaus machen würde.