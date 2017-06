6,5 Milliarden Euro stehen für die Fertigstellung des Flughafens BER zur Verfügung. Viel Geld kommt von der Europäischen Investitionsbank. Sie rechnete allerdings mit einer Eröffnung 2017. Geht das Geld Mitte 2018 aus? Die Freien Wähler in Brandenburg verlangen Aufklärung.

Die Gruppe der Freien Wähler im Potsdamer Landtag fordert eine Sondersitzung des BER-Ausschusses noch in dieser Woche. Grund ist ein Bericht der B.Z., wonach die Europäische Investitionsbank ihren Kredit für den Bau des Flughafens in Höhe von rund einer Milliarde Euro zu kündigen drohe. Die Zeitung hatte berichtet, die Finanzierung drohe zu platzen, wenn nicht bis Ende April ein Eröffnungstermin für den neuen Flughafen genannt wird. Dies verlange die Europäische Investitionsbank.



Der neue Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup will aber frühestens im September einen neuen Eröffnungstermin nennen. Man sei mit der Investitionsbank im Gespräch, heißt es von Seiten der Flughafengesellschaft. "Die Liquidität der FBB ist über die Jahresmitte 2018 hinaus gesichert." Zudem seien "Einzelheiten von EIB-Finanzierungsvereinbarungen und etwaiger Maßnahmen zur Finanzierung des Flughafens Berlin Brandenburg vertraulich."