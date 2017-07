Mehr als 6.500 Läufer haben am Samstagabend am 11. Airport Night Run auf dem Flughafen BER in Schönefeld teilgenommen. "Es war eine prima Stimmung, bestes Wetter und eine faszinierende Kulisse mit der beleuchteten Startbahn", erklärte ein Flughafensprecher am Sonntag.

"Ich denke, es ist was ganz Besonderes, auf einer Start- und Landebahn zu laufen", bestätigte eine Teilnehmerin dem rbb und fügte mit einem Lächeln trocken hinzu: "Dazu wird man im Jahr 2030, wenn der Flughafen fertig ist, keine Gelegenheit mehr haben."