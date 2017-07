Audio: Inforadio | 17.04.2017 | Benjamin Eyssel

Optimismus beim Flughafenchef - Lütke Daldrup hält an BER-Eröffnung im Jahr 2018 fest

17.04.17 | 11:04

Fünfmal sind angekündigte Eröffnungstermine am BER bereits gescheitert - noch einmal solle das nicht passieren, sagt der neue Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup. "Unser Ziel ist 2018", so Lütke Daldrup in einem am Ostermontag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Im Sommer werde er einen konkreten Terminplan vorlegen, der auch Zeitpuffer für unvorhergesehene Probleme beinhalte, sagte der Flughafenchef, der sein Amt Anfang März vom damaligen FBB-Chef Karsten Mühlenfeld übernommen hatte.

Hintergrund BER-Chronologie - Der lange Weg zum neuen Flughafen Im Jahr 2010 wird die Eröffnung des Flughafen BER erstmals verschoben - es gebe technische Probleme, heißt es. In der Folge gab der Aufsichtsrat mehrfach neue Eröffnungstermine bekannt, ohne dass der BER seinen Betrieb aufnehmen konnte.

Mitte Februar hatte die "Bild am Sonntag" über ein internes Schreiben berichtet, in dem von einer für den 30.06.2018 geplanten Eröffnung die Rede war. In dem Interview mit der dpa wollte sich Lütke Daldrup jedoch nicht auf einen konkreten Termin festlegen. Dies wäre "unverantwortlich", denn als Flughafenchef müsse er "solide und verlässlich planen", sagte Lütke Daldrup.



Versuche mit Brandschutzanlage verlaufen "positiv"

Bei dem "teilweise katastrophalen Verlauf am Bau" werde oft übersehen, dass der BER in großen Schritten vorangekommen sei. "Wir haben es geschafft, eine Brandschutzanlage komplett umzubauen, wir haben 850 Räume neu an die Entrauchung angeschlossen, wir haben die Zahl der Sprinklerköpfe verdoppelt, wir haben die gesamten Kabeltrassen saniert. Wir haben den Flughafen zum ersten Mal seit dem Desaster von 2012 in einem baurechtlich genehmigtem Zustand", sagte Lütke Daldrup. Im Terminal würden derzeit Brand-Szenarien mit Heißgasrauch durchgeführt. Diese seien bislang "positiv" verlaufen. Allerdings werde es noch weitere Tests der Brandschutzanlage geben: "Im Nordteil sind sie weitgehend abgeschlossen, im Südteil haben wir jetzt angefangen. Im zentralen Bereich stehen sie noch aus."



Ausreichend liquide Mittel vorhanden

Angesprochen auf den offiziell genehmigten Kostenrahmen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro, sagte Lütke Daldrup, dass die FBB mit diesem Rahmen "zurechtkommen" wolle. Im Februar sei die von der EU genehmigte Finanzierung umgesetzt worden. Diese gebe dem BER eine finanzielle Grundlage bis 2020. "Es ist ausreichend Liquidität vorhanden, um den BER fertig zu bauen", sagte der oberste BER-Verantwortliche.



"Kein Grund für eine große Party"