In der Berliner SPD deutet sich ein Streit über eine Begrenzung des BER-Flugverkehrs an. Teile der Berliner SPD wollen einen Ausbau des künftigen BER-Flughafens verhindern. Beim Landesparteitag am 20. Mai will ein Fachausschuss einen Antrag einbringen, mit dem der Flugverkehr in der Hauptstadt auf dem heutigen Stand eingefroren werden soll, wie die SPD auf ihrer Internetseite mitteilt.

Mit noch mehr Flügen ließen sich Berlins selbstgesteckte Klimaziele nicht erreichen, kritisiert der SPD-Fachausschuss Natur, Energie, Umweltschutz. Er schlägt daher vor, für Kurzstreckenflüge unter 600 Kilometern auf Bahn und Bus umzusteigen. Die Start- und Landegebühren sollten überprüft, finanzielle Anreize für den Flugverkehr gestrichen und das Nachtflugverbot verschärft werden. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe) über den Antrag berichtet.

Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Daniel Buchholz, sprach sich nun allerdings im rbb gegen einen solchen Schritt aus und widersprach damit dem Antrag. Das klimapolitische Ziel der Begrenzung sei berechtigt, allerdings führe der Antrag in der vorgelegten Form nicht zum Ziel, so Buchholz. Die Forderungen des Ausschusses würden offen diskutiert, aber in dieser Form nicht beschlossen, sagte er am Donnerstag.