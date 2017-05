Audio: Inforadio | 08.05.2017 | Thomas Rautenberg

Fünf Jahre nach geplatztem BER-Start - "Das ist mehr als 'ne böse Überraschung"

08.05.17 | 07:00 Uhr

Am 8. Mai 2012 platzte die Bombe: Der Flughafen BER könne nicht wie geplant am 3. Juni eröffnet werden, stotterten zwei kreidebleiche Länderchefs in die Kameras. Fünf Jahre später fliegt immer noch kein Flugzeug vom BER - und viele Probleme sind geblieben.



Der Schock stand den beiden Länderchefs Klaus Wowereit (Berlin) und Mattias Platzeck (Brandenburg) am 8. Mai 2012 ins Gesicht geschrieben. Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz mussten sie das Scheitern ihrer ehrgeizigen Flughafenpläne für die Hauptstadtregion eingestehen. Und das hörte sich so an:

Fünf Jahre später wird der Terminal-Neubau in Schönefeld grundsaniert. Die Brandschutzanlage musste umgebaut werden. 5.000 Kilometer Kabel wurden neu gezogen. Die Firmen gaben sich die Klinke in die Hand. Doch wirklich fertig wurde auf der Mega-Baustelle nicht viel. Im Jahr 2012 beispielsweise wollte der damalige Flughafengeschäftsführer Rainer Schwarz Hunderte Studenten als Brandwachen an die Terminaltüren setzen, weil die Automatik nicht funktionierte. 2017 dann ein ähnliches Bild: 80 Prozent der automatischen Türen versagten den korrekten Dienst. Ihm sei das völlig unverständlich, sagte der Brandenburger Landtagsabgeordnete Christoph Schulze von den Freien Wählern – die Türen seien doch schon so lange drin: "Irgendjemand müsste doch mal getestet haben, ob die Dinger aufgehen!"

Im Original Originalton Rainer Bretschneider - "Dauerhafte Dauer" bedauert Nach wie vor ist unklar, wann der BER eröffnen wird. Wie mit dieser Ungewissheit weiter umgehen? Der neue BER-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider brachte es am 17. März auf den Punkt.

Mehrere neue Termine zerbröselten

Überall am Bau stießen die Ingenieure auf neue Probleme, weil in der Hektik der vergangenen Jahre vielfach auf Zuruf und ohne Plan gebaut worden war. Der geplante Eröffnungstermin 2016 wurde stillschweigend beerdigt. Auch ein Start im Jahr 2017 zerbröselte den Verantwortlichen zwischen den Fingern. Und in der Frage, ob es mit der Inbetriebnahme im Jahr 2018 etwas wird, will sich der neue Flughafengeschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup lieber nicht festlegen. Natürlich sei 2018 das Ziel, betont er. Aber die Geschäftsleitung werde dem Aufsichtsrat erst dann einen Termin vorschlagen, wenn sie alle Grundlagen kenne und die notwendige Sicherhit gewonnen habe. In diesem Sommer soll es soweit sein - möglicherweise, vielleicht, wie so vieles am BER. Viele Hauptstädter haben ihre Hoffnung längst aufgegeben. Nach einer repräsentativen Umfrage glauben über zwei Drittel aller Befragten nicht mehr daran, dass der Flughafen noch 2018 an den Start gehen wird. Jeder Vierte ist sogar der Meinung, dass der BER niemals aufmachen wird. Derweil steigen die Kosten für das Mega-Projekt weiter: Von ursprünglich zwei auf inzwischen über 6,6 Milliarden Euro.

Am 8. Mai 2012 berichtete der rbb in einer Sondersendung um 15 Uhr über den BER-Fehlstart. Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass die Eröffnung verschoben werden muss. Zum damaligen Zeitpunkt gingen alle fest davon aus, dass es eine Verschiebung um einige wenige Monate sein würde.