Beim weiteren Ausbau des neuen Großflughafens BER wollen die Verantwortlichen stärker als bisher auf die Kosten achten. Das neben dem Hauptterminal geplante zusätzliche Abfertigungsgebäude werde nun mit rund 100 Millionen Euro veranschlagt; es werde damit nur noch halb so teuer wie bislang geplant, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup nach einer Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Montag. Der Bau mit dem Kürzel T1-E für sechs Millionen Passagiere im Jahr soll Anfang 2020 fertig sein, ein Jahr früher als zuletzt geplant.

Bereits der frühere Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte den Bau als "Low-cost-Terminal" konzipiert. Einsparungen soll nun vor allem eine Modulbauweise in Industriebau-Standard ohne Totalunternehmer bringen.

Auch der spätere Ausbau des Flughafens, der nach heutigen Erkenntnissen bereits zu klein für das künftige Fluggast-Aufkommen sein wird, soll preisgünstig und zudem aus Eigenmitteln erfolgen. Ein Masterplan dafür soll bei der Aufsichtsratssitzung am 7. Juli besprochen werden. "Wir werden keine hochkomplexen Gebäude mehr konzipieren, die einen so hohen Standard haben, dass man sie am Ende nicht beherrschen kann", sagte Lütke Daldrup mit Blick auf das Hauptterminal. Dieses kann nach zahlreichen Umplanungen, Technikproblemen und Baumängeln seit über fünf Jahren nicht in Betrieb gehen. Der Kostenrahmen für den Bau des BER ist seit Baubeginn im Jahr 2006 von zwei auf 6,5 Milliarden Euro angewachsen.

Einen konkreten Eröffnungstermin will Lütke Daldrup im Sommer nennen. Erklärtes Ziel ist ein Start im Jahr 2018. Sicher ist das aber noch nicht. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider gestand ein, dass im Rahmen der Aufsichtsratssitzung "keine gewaltigen Fortschritte" auf der Baustelle verzeichnet werden konnten.