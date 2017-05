Ab Tegel flogen 6,1 Millionen Fluggäste - hier blieb die Zahl fast gleich.



Gleichzeitig sorgte Tegel für ein Minus bei den Flugbewegungen an den Berlin-Brandenburger Flughäfen. In TXL ging die Zahl der Flugbewegungen auf 15.000 zurück (-5,2 Prozent). In Schönefeld stieg hingegen die Zahl auf 8.400 - ein Plus von fünf Prozent. Insgesamt waren es daher - mit rund 23.400 Starts und Landungen - 1,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.