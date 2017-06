Erst gibt die Firma Bosch der BER-Leitung die Schuld an baulichen Problemen - die wirft den Ball zurück und droht Bosch. Der Flughafen-Chef sieht in solchem Streit aber nichts Ungewöhnliches. Und der Regierende Bürgermeister macht klar: Tegel wird geschlossen.

Ungeachtet neuer Schwierigkeiten hält BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup daran fest, den neuen Flughafen in Schönefeld schnell startklar zu machen. Im rbb-Inforadio räumte Lütke Daldrup am Montag ein, dass es mit den beteiligten Firmen hin und wieder Streit gebe. So etwas sei angesichts der Größe des Projekts nichts Unübliches. "Da ruckelt es auch manchmal, weil die Interessen nicht immer die Gleichen sind." Man habe aber verabredet, Gespräche so schnell wie möglich zu Ende führen, um zu klären, wann bestimmte Leistungen fertig sind.

Hintergrund sind Berichte, wonach die Firma Bosch über Schwierigkeiten bei der Fertigstellung der Brandschutzanlage geklagt hat. Verantwortlich dafür machte Bosch die Flughafenleitung, weil diese immer wieder die Planungen ändere. Die BER-Führung drohte Bosch daraufhin mit Schadensersatzforderungen.

Lütke Daldrup betonte, Hauptziel müsse es sein, den BER schnellstmöglich genehmigungsfähig zu machen. Daran werde hart gearbeitet. Einen genauen Zeitpunkt dafür könne er aber nicht nennen.