Der Berliner Senat zieht nun doch in Erwägung, die U7 bis zum Flughafen BER zu verlängern. Das geht aus einer Senatsvorlage zur Berliner U-Bahn hervor, die dem rbb vorliegt. Darin heißt es, für die Verlängerung bis zum BER sei der Neubau einer etwa 10 Kilometer langen U-Bahnstrecke mit voraussichtlich drei Bahnhöfen erforderlich. Eine entsprechende Trasse werde weiterhin freigehalten, so das Papier.

"Mit diesen Planungen gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Verlängerung der U-Bahnlinien und Anbindung von Stadtquartieren", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem rbb. "Für viele Menschen in Berlin werden die Wege dadurch kürzer und ich freue mich über diesen Zugewinn an Mobilität und im Ergebnis auch Lebensqualität in unserer Stadt", fügte er hinzu.

Erst vergangene Woche hatte Müller in der rbb Abendschau angekündigt, über eine Verkürzung der Wege beim BER nachzudenken, falls der Volksentscheid über die Offenhaltung des Flughafens Tegel erfolgreich sein sollte.

Der zuständige Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), befürwortet die Pläne. Dem rbb sagt er, das Vorhaben würde die Autobahn A113, die S-Bahn sowie den ÖPNV und die Straßen rund um den BER entlasten. Die Kosten könnte der Landkreis allerdings nicht tragen - dafür müsse, nach Ansicht Loges, das Brandenburger Infrastrukturministerium aufkommen.