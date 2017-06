Zwischen der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) und der am BER federführenden Firma Bosch gibt es offenbar große Differenzen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Die Firma werfe der Flughafengesellschaft vor, durch sie durch ständig neue Planungen von Bosch geleistete Arbeiten zunichte macht.

Nach Informationen des Blattes klagte Bosch Ende Mai in einem Brief über Schwierigkeiten bei der Fertigstellung der Brandschutzanlage. In einem Brief vom 31. Mai 2017 an die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg schreibe die Firma: "Derzeit sieht Bosch keine Grundlage für eine Finalisierung der Inbetriebsetzung der Brandmeldeanlagen." Permanente Planungsänderungen würden bereits erbrachte Leistungen zerstören. "Wir äußern hiermit eindringlichst unsere Bedenken, dass bereits Ihnen vorliegende Prüfberichte der Sachverständigen ihre Gültigkeit verlieren und durch die Sachverständigen zurückgezogen werden", zitiert die BamS Bosch.



Die Bauleitung des Flughafens warf laut dem Bericht ihrerseits Bosch vor, Leistungen nicht erbracht zu haben, und wollte 80.000 Euro einbehalten. Dies sei allerdings von Flughafenseite zurückgenommen worden, nachdem Bosch daraufhin gemeinsame Arbeitstermine absagte und so die Zusammenarbeit beenden wollte.