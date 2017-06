Die Geschäftsfrau betreibt mehrere Boutiquen in Berlin und Potsdam und wollte auch auf dem neuen Flughafen eine Filiale eröffnen. Die Schadenersatzklage hatte sie vor zwei Jahren eingereicht.

Mit vielen anderen Händlern in ähnlicher Situation hatte sich die Flughafengesellschaft in den vergangenen Jahren außergerichtlich geeinigt. Ihnen wurden etwa Ersatzflächen in den Altflughäfen Tegel und Schönefeld angeboten. Auch die Fluglinie Air Berlin hatte auf Einnahme-Ausfall geklagt, sich aber am Ende auf einen Vergleich mit der Flughafengesellschaft eingelassen.